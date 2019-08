Salget av nye eneboliger faller

NTB Innenriks

Administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentene sier at fallet i eneboligsalget er en tydelig trend som har vart i flere år.

– Heldigvis oppveies et lavere eneboligsalg av økt salg av småhus og leiligheter som ligger henholdsvis 5 prosent og 2 prosent over første halvår i fjor. Dermed ligger det totale nyboligsalget hittil i år 2 prosent under fjoråret, opplyser Jæger i en pressemelding.

De ferske tallene fra Boligprodusentene viser at totalt 27.158 boliger ble solgt i løpet av de siste tolv månedene.

Igangsettingen av boliger ligger 11 prosent bak fjoråret, hvorav bygging av totalt 28.246 boliger har blitt satt i gang i løpet av de siste tolv månedene. Ifølge Jæger er boligbyggingen stort sett i balanse med behovet, med unntak av i Oslo.

– Der igangsettes det nå årlig 1.500 færre boliger enn boligbehovet på 5.000. Dette vil få konsekvenser for boligprisene om ett til to år, sier han.

