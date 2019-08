NTB Innenriks

Hovedredningssentralen bistår med to helikoptre, og det er flere båter og dykkere i sving.

– Grunnen til at vi tar det såpass alvorlig, er at melderen var rimelig sikker på at han hadde sett en livløs person i elva, opplyser Hovedredningssentralen Sør-Norge til NTB.

Klokka 19.20 opplyste politiet i Sør-Øst at det var kommet melding om en person som var sett flytende under Strømsøbrua, i retning mot fjorden.

(©NTB)