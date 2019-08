Manshaus vil fremdeles ikke forklare seg

NTB Innenriks

Mandag ble 21-åringen fengslet i fire uker, mens han selv begjærte seg løslatt. Forsvareren Unni Fries opplyser til VG at klienten har bedt om betenkningstid.

Fries, som tirsdag ettermiddag møtte sin klient i Ila fengsel, sier videre at han fortsatt ikke har noe ønske om å forklare seg til politiet, og at han fremdeles nekter straffskyld.

Forsvareren ønsker ikke å gå nærmere inn på samtalen hun har hatt med den terrorsiktede 21-åringen.

Har ikke forklart seg

Philip Manshaus ble i Oslo tingrett mandag varetektsfengslet i fire uker, de to første i full isolasjon. 21-åringen vil i samtlige uker være underlagt brev-, besøks- og medieforbud.

Manshaus har foreløpig benyttet seg av retten til å ikke forklare seg for politiet. Tidligere tirsdag sa Fries til NTB at hun ikke ville kommentere om hennes klient kan kunne komme til å forklare seg på et senere tidspunkt.

– Vi har en løpende diskusjon om dette, men foreløpig kan jeg ikke si om han kommer til å forklare seg, sier hun.

Sakkyndig vurdering

Politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby sier at politiet vil begjære en judisiell observasjon, en såkalt sakkyndig vurdering, av Manshaus for å få klarhet i hans tilregnelighet.

Ifølge politiet har den siktede så langt avvist å delta i sakkyndig vurdering, men politiet vil foreta en slik observasjon selv uten samtykke.

– Vi må drøfte nærmere om han vil stille opp på en slik observasjon, sa 21-åringens advokat til NTB tirsdag.

