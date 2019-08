Mann i 40-årene alvorlig skadd i trafikkulykke i Porsgrunn

NTB Innenriks

Ifølge operasjonsleder Ole Kamben i Sørøst politidistrikt skal en personbil og en tankbil ha krasjet i tunnelen. Kjøretøyene skal ha kommet fra motsatt kjøreretning, men det var ikke en front mot front-kollisjon som først meldt.

Luftambulanse rykket ut til stedet, men det ble bestemt at den skadde skulle kjøres til Skien sykehus. Luftambulansen fulgte etter ambulansen til sykehuset. Like før klokken 4.30 melder Sørøst politidistrikt på Twitter at føreren av personbilen er fløyet til Ullevål sykehus.

– Det skal kun ha vært én person i bilen. Vedkommende fremstår som meget alvorlig skadd, sa Kamben til NTB like over midnatt.

Tilstanden til den skadde mannen er stabil.

Føreren av tankbilen, en mann i starten av 60-årene, ble sjekket ut av ambulanse på stedet og ble kjørt til legevakt for oppfølging. Vedkommende er, ifølge oppdragsleder Espen Reite, fysisk uskadd, men meget preget etter hendelsen.

Nødetatene ble varslet om ulykken klokken 23.32.

Veien var stengt i begge retninger i flere timer, men var tidlig tirsdag morgen åpnet igjen.

