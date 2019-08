Jensen: – Mohamed Rafiq er en ekte helt

NTB Innenriks

65 år gamle Mohamed Rafiq var sentral da den terror- og drapssiktede 21-åringen ble overmannet etter å ha tatt seg inn i moskeen lørdag.

– Jeg er veldig glad for at angrepet ble stoppet takket være heltemodig innsats. Mohamed Rafiq er en ekte helt. Han stanset et terrorangrep som kunne fått fatale konsekvenser. Du skal vite at Norge er takknemlig for den heltemodige innsatsen din, sa Jensen da hun holdt partilederforedrag på Litteraturhuset i Oslo tirsdag ettermiddag.

Hun understrekte at angrepet fort kunne blitt enda mer tragisk. Samtidig gjorde Jensen det klart at hun vil gjøre sitt for å forsvare religionsfriheten.

– Alle skal være trygge i sitt eget gudsrom uavhengig av om man er muslim, jøde, kristen, eller annen religion, sa hun.

Frp-lederen sendte også sine tanker til de pårørende til 17 år gamle Johanne Zhangjia Ihle-Hansen, som ble drept av Manshaus i forkant av hendelsen på moskeen.

