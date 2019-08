En av fire familier må droppe aktiviteter på grunn av høy pris

NTB Innenriks

Tallene kommer fra en undersøkelse gjennomført av Kantar på oppdrag fra Frivillighet Norge.

De 27 prosentene oppgir i undersøkelsen at de selv, eller noen i deres familie, har latt være å delta på grunn av for høye kostnader. Det bekymrer organisasjonens generalsekretær.

– Det er hjerteskjærende å tenke på at noen barn ikke får være med. Det må vi gjøre vårt beste for at ikke skjer. Som forelder er det vondt å ikke kunne gi barnet sitt muligheten til å delta. Her må vi stille opp for hverandre og sørge for at fotballag, korps, teatergrupper og andre fritidsaktiviteter er tilgjengelig for alle, sier generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen i Frivillighet Norge.

Johnsen understreker at problemet er kjent fra før av, men at han likevel er overrasket over at tallene er så høye.

– For barnefamilier gjelder dette nesten tre ganger så mange som de som regnes i vedvarende lavinntekt. Dette er med andre ord en utfordring som gjelder langt flere enn de med dårligst råd, sier han.

