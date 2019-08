Al-Noor-moskeen åpner igjen onsdag

NTB Innenriks

Dermed får menigheten igjen slippe inn i moskeen.

Ved 16.30-tiden tirsdag avsluttet krimteknikerne i politiet sine undersøkelser i moskeen der Philip Manshaus (21) lørdag gikk inn med våpen.

Etter at politiet fjernet sperringene skal flere som tilhører menigheten ha kommet til, ifølge Budstikka.

Imam Syed Muhammad Ashraf i Al-Noor Islamic Centre sier at det vil ta tid før moskeen kan brukes som vanlig.

– Vi blir nødt til å vaske bort blod og rydde før vi kan bruke moskeen, sier han til Aftenposten.

Imamen ønsker ytterligere skjerpede sikkerhetstiltak og vil at politiet skal holde vakt under samlinger som fredagsbønnen, slik de gjorde etter skytingen mot synagogen i Oslo for noen år siden.

Det var like etter klokken 16 lørdag at det ble meldt om skyting i moskeen på Skui i Bærum. 65-åringen Mohamed Rafiq klarte imidlertid å legge gjerningsmannen i bakken, og ingen ble alvorlig skadd.

Terror- og drapssiktede Philip Manshaus har så langt nektet å la seg avhøre. Politiet opplyser tirsdag ettermiddag at de fortsatt ønsker tips i forbindelse med draps- og terroretterforskning etter hendelsene.

