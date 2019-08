Støre setter moskéangrep i sammenheng med 22. juli

NTB Innenriks

Moskéangrepet setter spørsmålet om forholdet mellom holdninger og handlinger på spissen, sa Støre under den direktesendte partilederdebatten fra Arendalsuka mandag kveld.

– Jeg har møtt mennesker som er redde. Mennesker som lever i vårt land og opplever at de er utsatt. Mennesker som ser seg om ved dørene. Og jeg tenkte da jeg så bildene fra dette rettslokalet i dag, så er det mange andre som er redde, som ser at her er det forbindelseslinjer til 22. juli, sa Støre.

– Vi må se oss i speilet

Ifølge Ap-lederen må vi alle sammen «gå i oss selv».

– Vi må se oss i speilet, og vi må ta en kraftig dugnad i hva vi sier. Vi i politikken må tenke på at når vi snakker, så skal vi som politikere bygge broer, ikke grave grøfter, sa han.

Statsminister Erna Solberg (H) la vekt på at vi må lære av angrepet.

– Vi er åpenbart ikke gode nok på forebygge denne typen ekstremisme, sa Solberg.

Solberg ber alle stille opp

– Vi er ikke gode nok på å finne triggerområdene som gjør at noen går videre fra diskusjoner til å begå handlinger. Derfor er det så viktig hva politiet gjør i denne saken. De må se på hva som er utviklingsmønsteret. Hva vi kunne gjort noe annerledes, sa hun.

Solberg mener det er viktig at alle stiller opp.

– Det er viktig at vi vender nynazismen og rasismen ryggen, og sier at det er ingen som skal heie på dette i Norge. Vi skal ikke bidra til at det blir ekkokamre, sa Solberg, som samtidig understreket at vi alle må slå ring om våre muslimske medborgere.

