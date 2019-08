Statsministeren advarer mot å innskrenke ytringsfriheten

NTB Innenriks

– Noen mener vi skal innskrenke ytringsfriheten, det er også farlig. Det er ikke sikkert at det å innskrenke ytringsfriheten betyr at det blir mindre terror, sa Solberg.

Sammen med fire andre statsråder deltok hun id-feiringen i Tawfiiq islamsk senter i Oslo søndag ettermiddag.

Dagen før åpnet en mann ild i en moské i Bærum.

– Regjeringen mener det er viktig å vise at vi tar dette veldig på alvor. Muslimer skal være sikre i vårt land. De har støtte fra den norske regjeringen og, sånn som jeg opplever det, fra hele det norske folk i sin rett til å utøve sin tro, sa Solberg.

Med seg på moskébesøket i Oslo hadde statsministeren justisminister Jøran Kallmyr (Frp), inkluderingsminister Jan Tore Sanner (H), likestillingsminister Trine Skei Grande (V) samt barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

– Skal føle seg trygge

Solberg trekker fram viktigheten av å sikre at folk føler seg trygge på å kunne gå til bønn og oppsøke moskeer rundt omkring i landet uten å være redd for angrep eller trakassering.

Statsministeren sier hun setter stor pris på det folkelige engasjementet for å slå ring rundt norske muslimer.

– Det viser at nordmenn er opptatt av at Norge skal være et land med plass for alle religioner og uten at folk skal føle frykt.

Ord og handling

Solberg måtte samtidig svare på en rekke spørsmål fra journalister om regjeringens arbeid mot ekstremisme og om sammenhengen mellom hatefulle ytringer og vold.

– Det er vanskelig å si at det er en sammenheng. Men for dem som i utgangspunktet har en tendens til ekstreme handlinger, så kan ekstreme ord og det at det er en gjeng som applauderer, senke barrieren. Ingen kan si at ordene fører til handlingene, sier Solberg, som likevel tilføyer at det er en utfordring med såkalte ekkokamre.

Hun trekker videre fram at undersøkelser viser en sammenheng mellom ekstremisme og folk som ikke føler seg inkludert i samfunnet og leter etter syndebukker.

Politiet sa søndag at de etterforsker gårsdagens moskénagrep som et forsøk på terror og at den mistenkte har høyreekstrem holdninger. Mannen er også siktet for å ha drept sin stesøster.

Ny handlingsplan

Statsministeren opplyser at regjeringen jobber med en handlingsplan mot rasisme og diskriminering, men at de ikke har avgjort om de også skal lage en separat handlingsplan mot muslimhat.

– Uansett skal det være kraftfulle tiltak som vi skal jobbe med framover for å forsøke å få bukt med dette, sier Solberg, og viser blant annet til at mange muslimer, blant annet jenter med hijab, opplever å bli trakassert.

– Det tar vi veldig på alvor, sier hun.

Samtidig slår hun fast at politikerne fortsatt må ta tak i utfordringer med sosial kontroll, likestilling og integrering.

(©NTB)