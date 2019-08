Solberg: – Vi slår ring om vårt muslimske miljø

NTB Innenriks

– Statsministeren skal holde en tale under eidbønnen. Imamen skal holde en tale og det skal være en bønn, sier informasjonsansvarlig ved al-Noor Islamic Center, Waheed Ahmed, til Budstikka. Han legger til at de er i dialog med kommunen og politiet.

Ifølge avisa strømmer det mange festpyntede muslimer til hotellet. Pressen får ikke tilgang til selve arrangementet.

– I dag feirer muslimer over hele Norge Eid sammen med sine kjære. En feiring som mange har gledet seg til, men angrepet på moskeen i Bærum skaper frykt og uro. Hat og muslimfiendtlige holdninger må vi bekjempe sammen. Vi slår ring om vårt muslimske miljø når de går til bønn i dag, skriver Solberg på Twitter.

Økt sikkerhet

Politidirektoratet har bedt alle politidistrikt iverksette forebyggende tiltak i forbindelse med feiringen av den muslimske høytiden eid etter skyteepisoden i moskeen Al-Noor Islamic Center i Bærum lørdag.

En mann i tidlig 20-årene er siktet for drapsforsøk for skyteepisoden i moskeen, samt siktet for drap på en ung kvinne han er i familie med. Hendelsene ses i sammenheng.

Mannen ble avhørt i natt, og ønsket ikke å forklare seg, opplyser politiet i en pressemelding søndag morgen.

Ordfører i Bærum Lisbeth Hammer Krog (H) opplyser at de er i tett dialog med moskeen etter hendelsen.

– De som var til stede under angrepet får tett oppfølging, sier Hammer Krog til Budstikka.

Mange har møtt opp

Islamsk Råd Norge opplyser at de har blitt kontaktet av flere nordmenn som ønsker å stille opp som vakt i forbindelse med eid-feiringen søndag. Id al-adha eller id al-adha er en islamsk høytid, også kalt offerfesten. Høytiden er tre dager lang, og feires til minne om profeten Ibrahims villighet til å ofre sin sønn Ismail til Allah etter å ha blitt beordret til dette i en drøm.

I moskeen på Grønland i Oslo har flere møtt opp til morgenbønn for å vise sin støtte.

– Hvis du ser foran moskeen, er det mange brødre, søstre og naboer som har kommet her for å passe på oss, sier talsperson Ikhlaq Ahmad for Islamic Culture Centre (ICC) til VG.

Han sier at mange medlemmer føler på frykt etter hendelsene lørdag.

– Vi er bekymret for våre medlemmers sikkerhet. Vi har trappet opp sikkerheten og politiet skal være i området, sier Ahmad.

– Skal føle seg trygge

Justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp) trekker fram hvor viktig det er at alle skal få lov å ha sin religion i Norge.

– Vi fordømmer angrepet på moskeen i Bærum lørdag på det sterkeste. Politiet gjør nå alt det kan for at muslimer trygt skal få feire eid i ro og fred søndag, sier Kallmyr i en pressemelding.

Islamsk Råd Norge skriver også i en pressemelding natt til søndag at de på det sterkeste fordømmer skyteepisoden i moskeen Al-Noor Islamic Center i Bærum.

– Folk innad i det muslimske miljøet er selvfølgelig berørt. Det er ingen tvil om at dette setter mange i en sjokktilstand, sier styreleder Abdirahman Diriye i Islamsk Råd Norge til NTB.

(©NTB)