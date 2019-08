Politiet etterforsker gjerningsmannens nettaktivitet

NTB Innenriks

I et innlegg på et forum, i den drapssiktedes navn, blir personene bak angrepene i Christchurch, El Paso og San Diego hyllet, skriver VG.

I innlegget skriver han at han er utvalgt av «Saint Tarrant», med referanse til Brenton Tarrant, som er siktet for å ha drept 51 mennesker i en moske i Christchurch på New Zealand.

Innlegget blir avsluttet med «Valhall venter».

– Dette er en omfattende etterforskning. Vi er kjent med meldinger på nett og på sosiale medier. Vi vil kartlegge dette ytterligere, sa seksjonsleder Rune Skjold i Oslo politidistrikt sent lørdag kveld.

Mannen, som er i tidlig 20-årene, er siktet for å ha drept en ung kvinne i Bærum og drapsforsøk i moskeen Al-Noor Islamic Centre i Bærum lørdag ettermiddag. Den siktede ble avhørt i natt, opplyser hans forsvarer til NTB.

