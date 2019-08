Politiet bekrefter at det er siktedes stesøster (17) som ble funnet drept

NTB Innenriks

Oslo politidistrikt opplyser i en pressemelding søndag ettermiddag at det er stesøsteren til den siktede mannen i 20-årene som ble funnet død i en bolig i Bærum lørdag kveld.

Politiet har tidligere vært tilbakeholdne med å utdype detaljer rundt hvem offeret var eller hvilken relasjon det var mellom henne og siktede.

Fornærmede fra moskeen har fått oppnevnt advokat Abdul-Satar fra advokatfirma Actio. Familien til avdøde har så langt ikke fått oppnevnt bistandsadvokat, heter det i pressemeldingen.

Forsøk på terrorhandling

– Etterforskningen har gitt oss en bedre oversikt og mer informasjon som gjør at vi nå etterforsker dette som forsøk på terrorhandling, sier fungerende enhetsleder i Oslo politidistrikt Rune Skjold.

Det var like etter klokken 16.00 lørdag at det ble meldt om skyting ved moskeen Al-Noor Islamic Center i Bærum. En mann i tidlig 20-årene er siktet for drapsforsøk for skyteepisoden i moskeen, samt siktet for drapet på stesøsteren. Hun ble funnet død i et hus i Bærum lørdag kveld. Hendelsene ses i sammenheng.

Politiet bekreftet på en pressekonferanse søndag ettermiddag at det ble avfyrt flere skudd ved moskeen, og de har funnet våpen på stedet. De ønsker ikke å gå ut med informasjon om hvilke våpen som ble brukt eller hvor mange skudd det var snakk om.

Nye avhør

Mannen ble avhørt natt til søndag, men ønsket ikke å forklare seg, ifølge politiet. Det vil bli gjort et nytt forsøk på å avhøre siktede senere søndag.

Politiet jobber tett med PST og opplyser at de vil ta en løpende vurdering på om siktelsen skal endres.

– Han er siktet for drapsforsøk, drap, og vi tar løpende stilling til eventuelt å endre siktelsen til terrorhandling, sa politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby.

Økt sikkerhet

Politidirektoratet har bedt alle politidistrikt iverksette forebyggende tiltak i forbindelse med feiringen av den muslimske høytiden id etter skyteepisoden.

– Vi har ikke fått meldinger om noen uønskede hendelser i forbindelse med dagens arrangementer. De fleste store arrangementer ser ut til å være over, men vi vil fortsatt ha høyere beredskap, sier politiinspektør Jan Eirik Thomassen.