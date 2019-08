Politiet: Vi ble varslet om den drapssiktedes nettaktivitet for en tid tilbake

NTB Innenriks

– For en tid tilbake har vi blitt gjort oppmerksomme på hans meldinger og gjort undersøkelser rundt det. Hva som har vært i det siste, er jeg usikker på om det har kommet meldinger inn til politiet om. Angrepet som var på moskeen kjenner jeg ikke til at vi sånn sett skal ha blitt varslet om, sier seksjonssjef Rune Skjold ved Oslo politidistrikt til Dagbladet.

En norsk mann i 20-årene, bosatt i Bærum, er siktet for drapet på en ung kvinne han var i familie med. Kvinnen ble funnet død på en adresse i Bærum sent lørdag kveld. Mannen hadde tilhold i denne boligen, ifølge politiet.

Han er også siktet for drapsforsøk etter at han lørdag ettermiddag tok seg inn i moskeen Al-Noor Islamic Centre i Bærum med to våpen. Ingen ble alvorlig skadd.

I et innlegg på et nettforum, i den drapssiktedes navn, blir personene bak angrepene i Christchurch, El Paso og San Diego hyllet, skriver VG. I innlegget skriver han at han er utvalgt av «Saint Tarrant», med referanse til Brenton Tarrant, som er siktet for å ha drept 51 mennesker i en moske i Christchurch på New Zealand.

Innlegget blir avsluttet med «Valhall venter».

(©NTB)