Mann siktet for drap etter funn av død kvinne i Bærum

NTB Innenriks

– Vi etterforsker saken som et mulig drap. Den døde kvinnen er en ung kvinne og ble funnet da politiet tok seg inn i leiligheten hvor den pågrepne mannen bor, sa seksjonssjef Rune Skjold i Oslo politidistrikt under en pressekonferanse sent lørdag kveld.

Skjold påpekte under pressekonferansen at mannen, som er i 20-årene, er siktet for drap i forbindelse med funnet av kvinnen. Han er også siktet for drapsforsøk etter episoden ved Al-Noor Islamic Centre i Bærum lørdag ettermiddag.

Både beredskapstroppen og bombegruppa rykket ut til boligen i Eiksmarka lørdag kveld – fullt bevæpnet, ifølge VG. De tok seg inn i boligen like før klokken 22, skriver Dagbladet.

– Den pågrepne personen har hatt tilhold i denne leiligheten de senere år, sa Skjold.

Politiet ønsker ikke å si noe om kvinnens dødsårsak eller om det ble funnet våpen på åstedet i Eiksmarka.

Ennå ikke avhørt

Mannen er foreløpig ikke avhørt ennå på grunn av helsemessige årsaker.

– Han vil bli overført til oss etter hvert. Han har ennå ikke fått oppnevnt en forsvarer.

Politiet har tidligere vært i kontakt med mannen, men Skjold vil ikke utdype hva slags forhold dette gjaldt og sier de ikke har noe straffbart på han.

De etterforsker foreløpig ikke saken som en terrorhandling.

– Det er ingenting som tilsier at det er en terrorhandling, men vi må ta høyde for at det kan være det. Derfor ønsker vi å gå tungt inn i saken, sa Skjold.

Undersøker mannens nettaktivitet

Gjerningsmannens internettaktivitet er også et spor politiet undersøker.

– Vi er kjent med at han har lagt igjen en del meldinger på nett, sosiale medier og diskusjonsforumer. Dette vil vi kartlegge ytterligere. Vi ønsker også opplysninger fra publikum og oppfordrer alle som kan ha informasjon til å ta kontakt med sine politidistrikt, sier Skjold.

Han bekrefter at politiet fant to våpen på stedet da gjerningsmannen ble pågrepet i moskeen.

– Vi vil ikke konkludere med at det ble avfyrt skudd. Vi er riktignok kjent med at vitner har sagt at det ble avfyrt skudd, sier Skjold.

Bevæpner politiet

PST opplyser til NTB at de følger saken.

– Vi følger situasjonen tett, jobber intenst med å samle opplysninger og prøver å danne et bilde. Så får vi se om dette endrer trusselbildet, sier seniorrådgiver Martin Bernsen i PST.

Oslo politidistrikt bevæpner fra lørdag kveld alle politifolk i forbindelse med Eid-feiringen søndag. Bevæpningen varer til søndag formiddag, men den skal vurderes forlenget videre søndag. De øker også bemanningen og kommer til å være mer til stede under Eid.

– Det er for at alle som feirer, skal være så trygge som mulig, sa politiinspektør Jan Eirik Thomassen på pressekonferansen.