Frp-nedtur i ny kommunevalgmåling

En må tilbake til 1991 for å finne like lav oppslutning for Frp i landets kommuner som på kommunevalgsmålingen Norfakta har gjort for Nationen og Klassekampen.

Frp-nestleder Terje Søviknes sier til Klassekampen at et dårlig resultat ved kommunevalget og i forhandlingene om bompenger i regjeringen kan få konsekvenser for partiets deltakelse i regjeringen Solberg.

– Er det et resultat som ikke oppleves som godt nok og vi på toppen av det gjør et dårlig valg, vil nok debatten om Frps deltakelse i regjering vedvare, sier han.

Ap kraftig ned fra forrige valg

Norfaktas kommunevalgmåling bekrefter ellers kjente trender. Ap går kraftig ned fra resultatet ved forrige kommunevalg til 24,8 prosent (-8,2). Senterpartiet går kraftig fram til 14,7 prosent (+6,2).

Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum sier til Nationen at økt oppslutning gir mer kraft i debatten. Partiets mål ved valget er å bli blant landets tre største partier og å gjøre det beste lokalvalget i partiets historie. Vedum er ikke redd Senterpartiet har nådd toppen én måned før valget.

– Dette er ikke noen idrettsgren. Vi må bare si det vi mener er rett, sier han.

Fram går også SV på lokalvalgsmålingen med 7,7 (+3,3), mens MDG og Rødt går fram med henholdsvis 6,4 (+2,2) og 3,7 (+1,7) prosent.

De fire regjeringspartiene går alle tilbake: Høyre ender på 21,2 prosent (-2,0), Frp får 6,7 (-2,8), Venstre 4,2 (-1,3) og KrF 3,7 (-1,7).

Bompengepartiet FNB får 3,4 prosent oppslutning i målingen.

Bomnedtur i stortingsmåling

Norfakta har også gjennomført en stortingsmåling for de to avisene. I målingen mister Folkeaksjonen Nei til mer bompenger over halvparten av oppslutningen sammenlignet med julimålingen.

I målingen, som viser endringer fra stortingsmålingen i juli, fordeler oppslutningen seg slik: Ap 24,4 prosent (uendret), Høyre 24,2 prosent (+3,0), Sp 15,9 prosent (+0,8), Frp 9 prosent (+0,2), SV 7,5 prosent (-0,1), Rødt 5 prosent (+0,8), KrF 3,9 prosent (-1,4), MDG 3,7 prosent (-1,8), Venstre 2,8 prosent (-0,1) og FNB 1,6 prosent (-2,4).

Både kommune- og stortingsmålingen er gjort blant et representativt utvalg på 1.000 personer. Feilmarginen er mellom 0,8 og 3 prosentpoeng.

