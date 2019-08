Trønder tiltalt for overgrep og besittelse av 1,8 millioner overgrepsbilder

NTB Innenriks

Mannen fra Trondheims-regionen ble ifølge Adresseavisen pågrepet av politiet 4. januar i år – etter en anmeldelse fra den fornærmedes mor – og begjært varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud.

Tiltalte er tidligere dømt til fem års forvaring for å ha oppbevart overgrepsmateriale og for å ha hatt seksuell omgang med barn under 14 år.

Nå er mannen på nytt tiltalt for å ha utført gjentatte seksuelle overgrep mot barn under 14 år og for å ha fått barn under samme alder til å utføre handlinger som tilsvarer seksuell omgang med seg selv.

I tillegg skal tiltalte med hensikt ha skaffet seg tilgang til fremstillinger av seksuelle overgrep mot barn. Ifølge tiltalen skal det være snakk om 1,8 millioner unike bilder og 7.152 filmer som viser seksuelle overgrep eller som seksualiserer barn.

Den fornærmedes familie har varslet at de vil komme med et oppreisningskrav på 250.000 kroner til trøndelagsmannen.

Den tiltalte mannen nekter straffskyld og har sittet i varetekt siden pågripelsen i januar, opplyser hans forsvarer, advokat Arve Røli, til avisa.

Saken kommer opp for Sør-Trøndelag tingrett 13. august.

