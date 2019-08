Tiltalen mot mulig serieovergriper utvidet

NTB Innenriks

Tiltalen ble utvidet i begynnelsen av juli med et nytt voldtektstilfelle som skal ha skjedd i Tøyenparken sentralt i Oslo natt til lille julaften 2017, skriver Nettavisen.

Mannen skal ha overfalt en kvinne i 20-årene ved å angripe henne bakfra, ta grep rundt halsen hennes og slå henne i ansiktet slik at hun mistet bevisstheten. Deretter skal han utført ha voldtekten.

Mannen ble pågrepet og siktet for voldtektsforsøk i fjor sommer og har siden sittet i varetektsfengslet. Han er tiltalt for flere tilfeller av voldtekt, voldtektsforsøk eller overfall på åpen gate sentralt i Oslo.

Mannen skal ved flere tilfeller ha fulgt etter unge kvinner hjem fra byen på nattetid og angrepet dem ved døren for å prøve å ha sex med dem. Det er totalt ni kvinner blant de angivelige ofrene, som er mellom 20 og 40 år gammel.

– Han er tiltalt for å ha overfalt sju kvinner i Oslo sentrum i en ettårsperiode fram til han ble identifisert og pågrepet, sier konstituert statsadvokat Sturla Henriksbø ved Oslo statsadvokatembeter til Nettavisen.

Mannen er også tiltalt for grove seksuelle overgrep mot tidligere samboer og kjæreste.

For flere av overfallene har ikke påtalemyndigheten klart å føre bevis for at mannen forsøkte å begå voldtekt. Det gjelder blant annet tre av tilfellene, hvor han skal han ha angrepet tre ulike kvinner bakfra, midt på natten, og tatt kvelertak på dem til de mistet bevisstheten og falt i bakken.

Mannen erkjenner delvis straffskyld for noen av anklagene, ifølge mannens forsvarer Sidsel Katralen.

(©NTB)