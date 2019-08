Ropstad ut med skade da regjeringen fikk bank på Ullevaal

NTB Innenriks

Gatelaget fra Fredrikstad var langt bedre enn Solbergs statsråder, noe resultatet også tyder på. Mens Fredrikstad FK scoret sju ganger, scoret Erna Solbergs statsråder null mål, og det hele endte med et sviende 0-7-tap for regjeringen.

Før kampen torsdag kveld sa statsminister Erna Solberg (H) til TV 2 at hun var mest spent på hvor mange regjeringsmedlemmer som ville komme seg helskinnet gjennom kampen.

Ropstad: – Drømmen brast

Men tidlig i kampen fikk barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) en skade i låret, en såkalt hamstringskade.

– Drømmen brast. Endelig var jeg kaptein på Ullevaal. Jeg hadde planer om å få puttet både ett og to mål, men tidlig i kampen pådro jeg meg en strekkskade, sier Ropstad til NTB.

Han erkjenner samtidig at FFKs gatelag holdt jevnt over bedre kvalitet på banen enn hva regjeringen gjorde.

Tilbud for rusavhengige

Det var arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) som i juni utfordret gatelagfotballen til kamp. De tok imot utfordringen og Fotballstiftelsen, som organiserer gatelagene, svarte med å invitere regjeringen til kamp mot Fredrikstad FKs gatelag på Ullevaal stadion.

Fredrikstad FKs gatelag er Norges beste lag for rusavhengige. Gatelagene i fotball er et lavterskeltilbud for og med rusavhengige som har mål om få et bedre liv med mindre rus. Tilbudet er mellom to og tre ganger i uka, inkludert måltider og arbeidsrettet oppfølging.

