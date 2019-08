Politiet fikk melding om skyting mot bil i Oslo-tunnel

NTB Innenriks

– Det er en melder som har kjørt i østgående retning som har sett en motorsyklist rette et våpen mot en personbil like ved for deretter å ha avfyrt tre skudd, sa operasjonsleder Tor Jøkling til TV 2.

Politiet har etter meldingene om hendelsen søkt med hundepatruljer i deler av tunnelen, men ikke er gjort funn. Søket har medført at venstre felt i det østgående løpet av tunnelen har vært stengt i en tid torsdag kveld.

Politiet fant motorsyklisten, en mann i 30-årene, på Bryn, lenger øst i Oslo, melder NRK.

– Han stiller seg uforstående til hendelsen og hadde ikke våpen på seg da vi stoppet ham, sier operasjonslederen.

Torsdag kveld er status i saken at politiet ikke har fått verifisert om det faktisk ble avfyrt skudd.

– Vi har så langt heller ikke kommet i kontakt med noen som hevder seg, eller kjøretøy beskutt i tunnelen. Saken vil bli etterforsket videre, melder operasjonssentralen.

