Solberg advarer Støre mot ytre venstre i barnehagepolitikken

– Jeg synes at Arbeiderpartiet trekkes mot venstre i synet på hvordan private kan bidra inn i offentlige tjenester. Jeg hører et Arbeiderparti som snakker mer slik som den ytre venstresiden, sier Erna Solberg til NTB.

Mandag kveld møter hun Ap-leder Jonas Gahr Støre til valgkampens første duell. Men hun er allerede klar til å utfordre ham på barnehagepolitikk, en sak som trolig vil stå høyt på agendaen i mange kommuner fram mot valget.

– Jeg håper at Støre ikke selger ut den valgfriheten og mangfoldet som norske foreldre har fått gjennom variasjonen i barnehagetilbudet for å kompromisse med Rødt, sier Solberg, som startet valgkampen på Vestlandet i helgen – blant annet med et besøk i private Troll-Myra barnehage i Fosnavåg.

Framgang

I Oslo, Tromsø og Bodø havnet Rødt på vippen etter valget i 2015, og har siden fått gjennomslag i forhandlinger med Ap om å si nei til nye kommersielle barnehager.

Nå frykter statsministeren at dette kan skje i enda flere kommuner. Hun viser til at Rødt har hatt framgang på meningsmålingene i det siste, og at Ap teller med dem når de snakker om rødgrønt flertall.

– Vi opplever at når Ap vil gi noe til Rødt, så er det å stoppe private tilbud, sier hun.

– Hvorfor er det så viktig med private tilbud?

– Det er viktig at foreldre kan få velge mellom litt ulike typer barnehager og ulike modeller. Barn er forskjellige, og man ønsker kanskje at barna skal utfordres på ulike deler av talentene sine og på ulike måter, sier hun.

– Vil hindre store utbytter

Solberg synes ikke Støre og Ap er spesielt tydelige på hvilken retning de vil ha i barnehagepolitikken.

– Vi er enige med dem i å forhindre at det tas ut store utbytter fra barnehagene. Det har vi laget et system for, og vi har regler knyttet til dette ute på høring, sier statsministeren.

Og legger til:

– Ap går til angrep på oss, som sier vi skal ta vekk de store utbyttene. De vet at vi har jobbet systematisk med dette. Da er de ikke de spesielt tydelige.

– Dårlig posisjon

Ap-leder Jonas Gahr Støre avviser kritikken fra Erna Solberg fullstendig.

– Erna Solberg er i en veldig dårlig posisjon til å belære Ap om barnehager. Full barnehagedekning kom under den rødgrønne regjeringen, ved hjelp av både offentlige og private barnehager, sier han til NTB.

Støre mener Høyre forsøker å få debatten til å høres ut som et ja eller nei til private innslag. Han mener den reelle skillelinjen handler om at Høyre gir grønt lys til kommersielle selskaper, noe Ap sier nei til.

– Det Arbeiderpartiet sier klart nei til er store kommersielle selskaper som tar ut store overskudd. Ideelle barnehager som går litt i pluss er noe annet, sier Støre.

Rødt: Høyre gir mindre mangfold

Heller ikke Rødt-leder Bjørnar Moxnes synes statsministeren har grunn til å frykte for norske barnehagers framtid.

– Det er Høyres politikk for velferdsprofitørene som gir mindre mangfold i barnehagesektoren. Noen få, store kommersielle kjeder tar over, sier Moxnes.

Men han gir Solberg rett i én ting: At Støre ikke er tydelig nok.

– Så langt har ikke Arbeiderpartiet villet si konsekvent og tydelig nei til kommersielle i barnehagesektoren, men profittfri velferd blir et hovedkrav for oss i årets valg, og vi har gode erfaringer med å få gjennomslag når Ap blir nødt til å samarbeide med Rødt.

