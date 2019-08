Skader for flere millioner kroner etter ekstremregn i Oslo

NTB Innenriks

Styrtregnet førte også til store trafikkproblemer flere steder på Østlandet.

I hovedstaden sto biler fast og berusede personer badet i gatene, ifølge politiet. Oslo brann- og redningsvesen måtte i løpet av en kort periode håndtere over 50 oppdrag, alle knyttet til lynnedslag og oversvømmelser.

Tryg Forsikring har til nå registrert 17 skader, som følge av uværet. De fleste er knyttet til vannskader i kjellere og på bakkenivå til private boliger, opplyser forsikringsselskapet i en pressemelding.

Kostnadene i to av skadesakene estimeres til 200.000 kroner hver. Til sammen anslår forsikringsselskapet et estimat av 2,5 millioner kroner for alle skadesakene.

Uværet kom nordfra ved 1-tiden natt til søndag og ga fra seg enorme vannmengder. Politiet omtalte uværet som «en urban flom». Flere tunneler i Oslo sentrum, blant annet Hammersborgtunnelen og Vaterlandstunnelen, måtte stenges da vannmassene samlet seg i bunnen.

Mandag sendte Meteorologisk institutt ut gult farevarsel for kraftige regnbyger i flere fylker på Østlandet. Både i Buskerud, Oppland og Hedmark er det ventet lokalt kraftige regnbyger med fare for oversvømmelser og jord- og flomskred der bygene treffer. Farevarselet gjelder til og med klokken 4 tirsdag morgen.

