Overraskende boligprisfall i juli

NTB Innenriks

Nominelt falt prisene med 1,1 prosent i juli – 0,7 prosent når det justeres for sesongvariasjoner. Det er et uventet kraftig fall og må anses som en korreksjon etter en prisutvikling på forsommeren som var sterkere enn ventet, mener administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

Han venter at prisutviklingen blir korrigert opp i august, men poengterer at den underliggende trenden i boligmarkedet uansett er moderat prisvekst og at utviklingen det siste kvartalet er i samsvar med trenden.

– Det er en svak utvikling, selv til å være juli. Det er det ingen tvil om. Men utviklingen følger to sterke måneder, mai og juli. Da er det ikke overraskende at det kommer en korreksjon, sa Dreyer da han presenterte Eiendom Norges månedlige prisstatistikk mandag formiddag.

Det ble solgt 4.714 boliger i juli, 8,9 prosent flere enn i samme måned i fjor. Så langt i år er det solgt 4,3 prosent flere boliger enn i samme periode i fjor.

Renteøkning demper lite

Boligprisene er nå 1,6 prosent høyere enn for ett år siden. Så langt i år har prisene steget med 4 prosent på landsbasis. Siden prisene normalt faller i andre halvår, anslår Eiendom Norge at prisveksten ender på 3 prosent ved årets utgang.

– Vi tror prisene vil ligge litt lavere ved årsslutt enn nå, men her snakker vi om små forskjeller, understreker Dreyer overfor TV 2.

Han mener dessuten at høyere boliglånsrenter har hatt liten betydning for prisutviklingen i boligmarkedet. Norges Bank har satt opp styringsrenta med 0,25 prosentpoeng tre ganger siden september i fjor, noe som har fått bankene til å følge på med økninger i sine boliglånsrenter.

– Folk flest har stort sett solide og trygge jobber, de har fått lønnsvekst og har generelt god økonomi. Renteøkningene har dempet kjøpekraften noe, men kjøpekraften var i utgangspunktet sterk, sier Dreyer til kanalen.

Mest opp på Romerike

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i juli hadde Romerike med en oppgang 0,6 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Fredrikstad/Sarpsborg med en nedgang på 1,3 prosent.

– I juli har det som normalt vært store regionale forskjeller i prisutviklingen, men vi venter at disse vil bli korrigert i august. Det er svært små forskjeller i den underliggende pristrenden rundt om i landet, noe som illustreres av at tolvmånedersveksten i de seks største byene alle er moderat i kombinasjon med stor aktivitet, avslutter Dreyer.

Sterkest tolvmånedersvekst hadde Bodø med 4,5 prosent, mens Drammen hadde den svakeste veksten, med en nedgang på 0,8 prosent.

Det tok i gjennomsnitt 61 dager å selge en bolig i juli 2019, noe som er tre dager mer enn i juli 2018. Raskest salgstid hadde Fredrikstad/Sarpsborg med 33 dager, og tregest salgstid hadde Stavanger-området med 87 dager.