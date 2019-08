Mulig forskningsjuks ved Haldenreaktoren granskes

NTB Innenriks

Mistanken dreier seg om mulig endring av forskningsresultater i prosjekter ved Haldenreaktoren, opplyser administrerende direktør Nils Morten Huseby i Institutt for energiteknikk (IFE).

Hendelsen har ikke ført til fare for helse, miljø eller sikkerhet i Halden, men Huseby kan ikke utelukke at hendelsen har vært skadelig for andre land.

– Men vi kan ikke på nåværende tidspunkt si at dette har vært tilfelle, det er for tidlig å si. Vi må ha en nærmere dialog med kundene for å kunne si noe om konsekvensene av dette, sier han til NTB.

IFE har satt i gang ekstern gransking. Prosjektene det gjelder, er sluttført for flere år siden.

– Alvorlig brudd

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet og Nærings- og fiskeridepartementet er varslet om hendelsen, i likhet med kunder og myndigheter i aktuelle land.

Av hensyn til granskingen kan Huseby ikke si hvilke andre land dette dreier seg om.

IFE betegner forholdet som et mulig alvorlig brudd på anerkjente forskningsetiske normer. De har rapportert saken til De nasjonale forskningsetiske komiteene og Granskingsutvalget i henhold til Forskningsetikkloven.

Varsel fra ansatte

Instituttet ble varslet av ansatte. Huseby vil ikke si om enkeltpersoner er under gransking eller hvor mange som eventuelt er involvert.

Han understreker at de ser alvorlig på hendelsen.

– Uavhengig av konsekvensene er all form for vitenskapelig uredelighet fullstendig uakseptabelt, sier han.

IFEs styre besluttet i juni i 2018 å legge ned virksomheten ved Haldenreaktoren.

Reaktoren har vært i drift siden 1967 og er brukt av forskere nasjonalt og internasjonalt innen fysikk, materialer, kreftmedisin og fornybar energi, samt atomnedrustning.

