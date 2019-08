Flere skudd avfyrt på Skjetten i Akershus

NTB Innenriks

Politiet har ikke full oversikt over situasjonen, men har lokalisert et bolighus med et knust vindu, opplyser operasjonsleder Terje Marstad i Øst politidistrikt til Romerikes Blad.

– Så langt er det ikke funnet påviselige materielle skader etter skudd, opplyser politiet på Twitter.

Det er ikke meldt om personskader. Politiet er i området med tilgjengelig mannskap. Det er også satt inn et politihelikopter i søket.

Ingen er pågrepet foreløpig. Politiet opplyser at en person er observert løpende vekk fra en adresse i Tårnbyveien. Mannen skal være mellom 20 og 30 år gammel og ha litt skjegg i ansiktet.

Politiet meldte om hendelsen klokken 17.30 mandag ettermiddag.

