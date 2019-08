Bil fanget mellom ras i Voss – 20 personer evakuerte

NTB Innenriks

Rasene gikk over en kommunal vei i Røyrdotten i Jordalsnuten på grensen mellom Voss og Aurland kommune, skriver Bergens Tidende.

– Bilen skal ha blitt fastklemt i raset, men de to personene som satt i bilen er berget ut, sier operasjonsleder Helge Blindheim i Vest politidistrikt.

Nødetatene mottok melding om hendelsen like etter klokken 19.

– Vi har lokalisert to steder hvor det er flere isolerte folk. Det er mellom 7 til 8 personer på det ene stedet og 14 til 16 personer en annen plass. De skal flys nedover i dalen til sikker sone, sier redningsleder Bjørn Magnussen i Hovedredningssentralen (HRS) Sør-Norge.

Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for kraftige regnbyger i Hordaland mandag kveld. Det er fare for jord- og flomskred der hvor de kraftige regnbygene treffer, ifølge meteorologene.

Redningsleder Magnussen trekker fram at det har vært mye nedbør i det aktuelle området de siste timene, men at HRS har kontroll på situasjonen.

– Det pågår nå et arbeid med å få ut geolog for å vurdere faren for nye ras i området, samt vurdere det området som det allerede er gått ras, skriver politiet i en pressemelding ved 21-tiden.

De opplyser samtidig om at det er gått flere mindre ras i det samme området og at flere elver har gått over sine bredder. Politiet arbeider nå med å skaffe seg en oversikt over situasjonen med helikopter.

(©NTB)