Erna Solbergs beskjed til byråkratiet: Si ja

– Vi opplever at det er blitt veldig mye detaljstyring av statlige føringer fra ulike hold. Det kan være miljømyndigheter på noen områder, men det kan også være i vei- og samferdselsspørsmål, sier statsminister Erna Solberg, etter at hun de siste dagene har møtt flere lokalpolitikere på Vestlandet.

Hun varsler at regjeringen skal vektlegge kommunenes syn sterkere i klagesakene som kommer inn til dem. Samtidig sender hun et tydelig signal til fylkesmennene og andre statlige organer om at det skal sterke nasjonale interesser til for å gripe inn overfor lokaldemokratiet.

– Vi må legge vekt på lokaldemokratiets egenverdi, sier statsministeren til NTB.

Flere ja-vedtak

De siste dagene har Solberg vært på valgkampturné i flere vestlandskommuner som har kjempet harde kamper mot staten for å få gjennomføre lokale vedtak. Nå vil hun at statlige organer i større grad respekterer og lytter til de avveiningene som lokale politikere har gjort.

– For eksempel hvis et bredt flertall i et kommunestyre har sagt at i denne saken veier utvikling av lokale arbeidsplasser høyest.

Solberg påpeker at regjeringen allerede har økt ja-prosenten i klagesaksbehandlingen sammenlignet med den rødgrønne regjeringen.

Tall fra kommunaldepartementet viser at kommunene fikk helt eller delvis medhold i 42 prosent av de 281 klagesakene som ble behandlet av den rødgrønne regjeringen i perioden 2005–2013.

Under Solberg-regjeringen, fra 2013 til 2019, har kommunene fått medhold i 81 prosent av de 142 sakene som har havnet på kommunaldepartementets bord.

Færre saker

Hittil i år (per første juli) har regjeringen gitt kommunene helt eller delvis medhold i ni av ti saker.

– I en periode opplevde kommunene seg veldig ofte overkjørt, fordi de visste at hvis de sendte det videre til departementet for avgjørelse, så fikk de statlige etatene medhold. Dermed ga kommunene seg før det gikk så langt, sier Solberg.

Statistikken viser imidlertid at det har blitt stadig færre saker til behandling i departementet, men regjeringen sier at dette er en villet politikk. Det forklares blant annet med at Fylkesmannen er blitt gitt en koordinerende rolle for å sørge for at statlige innsigelser samordnes mest mulig.

Avbyråkratiseringstiltak

Solberg påpeker at færre innsigelser og klager fører til mindre byråkrati, noe Høyre ønsker å satse videre på – også som et budskap i lokalvalgkampen.

Partiet ønsker blant annet å heldigitaliserte byggesaksprosesser, samt å redusere antall søknadspliktige tiltak ytterligere. Det skal også bli lettere å pusse opp og omregulere fra fritidsbolig til helårsbolig.

Flere av de øremerkede tilskuddene til kommune bør også innlemmes, slik at kommunene selv kan prioritere hvordan de best kan bruke pengene sine, mener Solberg og Høyre.

