USAs varslede låneopptak kan påvirke den norske renten

Finansdepartementet i USA har varslet store låneopptak i den nye budsjettavtalen som ble signert av Trump fredag. Det vil presse opp lånekostnaden i landet, og føre til økt rente i det norske pengemarkedet, sier kredittstrateg Lars Mouland i Nordea til E24.

– Når det kommer på toppen av en renteheving i september, som vi ser som veldig sannsynlig, kan det gi en pengemarkedsrente i Norge tett oppunder to prosent allerede i september, sier Mouland til avisen.

Analysesjef for kreditt i SpareBank 1 Markets, Pål Ringholm, er imidlertid litt mer avventende enn Mouland.

– Ingen av oss har fasiten, men det er rom for at det kan skje. Likevel er det så mye annet som kan skje samtidig i markedet at det er vanskelig å bare ta én effekt, sier Ringholm til E24.

