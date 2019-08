Studie viser at vepsen blir mindre

NTB Innenriks

Studien som er publisert i tidsskriftet Ecological Entomology er utført på 200 skogveps i Spania og Portugal. De sammenlignet størrelsen på insekter som var samlet inn over mange tiår, de eldste som ble gransket var 115 år gamle, og de nyeste ble samlet inn for seks år siden.

Studien viser at insektene har blitt mindre med årene, samtidig som temperaturen har økt, skriver Forskning.no.

Forskerne kan likevel ikke slå fast at temperaturen er det som driver endringen. Det får andre forskere til å foreslå at endringen i hovedsak skyldes noe annet enn temperatur.

– Hvis byttedyrene i snitt også blir mindre, kan vepsen ha utviklet mindre kroppsstørrelse i løpet av det siste århundret, sier Jessica Forrest, førsteamanuensis i biologi ved University of Ottawa i Canada, til New Scientist.

Uavhengig av årsak er størrelsesendringen likevel problematisk, mener hovedforskeren bak studien, Carlo Polidori.

I et intervju med nyhetsmagasinet New Scientist sier han at det kan ha uheldige konsekvenser for dagens og fremtidens insekter fordi vepsen må jakte på mindre byttedyr enn sine forfedre, og at dette vil påvirke hele økosystemet som vepsen er en del av.

Skogvepsen er et vanlig syn over hele verden, også i Norge – og regnes som en viktig bidragsyter når planter skal pollineres, skriver Forskning.no.

