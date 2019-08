Sanner ber om tettere samarbeid i kjølvannet av Krekar-saken

NTB Innenriks

Bakgrunnen er at en av mulla Krekars medtiltalte fikk innvilget norsk statsborgerskap samtidig som han var terrortiltalt i Italia. I juli i år ble han dømt for terrorplanlegging i Italia.

– Vi må være sikre på at saker som kan berøre grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn, blir tilstrekkelig opplyst og riktig avgjort, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Han ber nå etatene om å sette seg sammen og finne ut hvordan rutiner og informasjonsflyt kan forbedres.

Kan ikke utleveres

UDI sier at de ikke visste at en Buskerud-mann i 40-årene som ble dømt sammen med mulla Krekar for terrorplanlegging i Italia, var under etterforskning da han fikk norsk statsborgerskap i juli i fjor.

I sin søknad skal mannen ha huket av for «nei» på spørsmålet om han var under etterforskning eller tidligere hadde blitt straffet i Norge eller utlandet.

Norge utleverer ikke norske statsborgere, og dermed kan ikke mannen, i motsetning til Krekar som ikke er norsk statsborger, utleveres til soning i Italia.

UDI skriver i sin redegjørelse at det ikke forelå informasjon fra politiet, PST eller andre instanser om at mannen var mistenkt, under etterforskning eller tiltalt i utlandet. De skriver også at det ikke forelå opplysninger om at han var begjært utlevert

Kan trekke statsborgerskap

Etter redegjørelsen ble lagt fram sa integreringsministeren at han nå endrer instruksen til UDI, slik at de kan trekke tilbake statsborgerskap, hvis hensyn til grunnleggende nasjonale interesser skulle tilsi det.

Instruksendringen skjer etter at Stortinget har anmodet Kunnskaps- og integreringsdepartementet om å stille alle saker om tilbakekall av statsborgerskap i bero.

Mannen ble dømt til sju og et halvt års fengsel i saken der mulla Krekar fikk tolv års fengsel for terrorplanlegging. Begge har anket dommene fra retten i den italienske byen Bolzano.

Justisdepartementet mottok onsdag den formelle utleveringsbegjæringen fra Italia om utlevering av Najmuddin Faraj Ahmad, kjent som mulla Krekar.

