Over 17.000 studenter står uten bolig

NTB Innenriks

Tallet vil trolig minke fram mot studiestart, men langt fra alle vil få plass i studentboliger. Ved studiestart i 2018 sto 10.612 studenter ennå i kø.

Hos studentsamskipnaden SiO i Oslo og Akershus venter over 6.000 personer på å få plass i studentbolig. Hos SiT, samskipnaden for Gjøvik, Ålesund og Trondheim, står nær 3.000 studenter i kø.

Leder Marte Øien av Norsk Studentorganisasjon (NSO) sier det er utfordrende at så mange studenter står uten en bolig så nær studiestart.

– Jeg håper flere av dem som står i kø får tilbud, men de må nok dessverre belage seg på å måtte prøve seg fram på det private markedet, sier hun.

Hun mener årets tall viser at det fortsatt er et stort behov for økt bygging av studentboliger.

– I denne perioden bør studenter kunne bruke tiden sin på å bli kjent med studiet og studiebyen, ikke om å finne et sted å bo.

Studentboligundersøkelsen som ble offentliggjort i forrige uke, viste at kun 14,5 prosent av landets studenter har tilgang på studentbolig.

(©NTB)