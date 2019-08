Oslo Børs ned 1,4 prosent fra start

NTB Innenriks

Etter en rekke meldinger fra USAs president Donald Trump torsdag hvor det ble varslet en ny runde med tollskjerpelser overfor Kina, falt Oslo Børs 1,4 prosent fra start fredag.

Børsene i Asia åpnet også med nedgang fredag, og amerikanske markedsaktører reagerte på tollinnstrammingene med nedgang i aksjemarkedet. Samtidig falt oljeprisen.

Meglerhuset Nordnet skrev i sin morgenrapport at de ventet at Oslo Børs ville åpne med et fall på 1,1 prosent.

USAs varsel om 10 prosent toll fra 1. september gjelder kinesiske varer verdt 300 milliarder dollar. Tiltaket kommer på toppen av tollen på 25 prosent som allerede er ilagt andre kinesiske importvarer til en total verdi av 250 milliarder dollar. Trump har nå innført toll på så godt som alle varer USA importerer fra Kina.

Presidentens kunngjøring om den nye tollsatsen kom i etterkant av resultatløse handelssamtaler mellom utsendinger fra USA og Kina i Shanghai tidligere denne uka.

