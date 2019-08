E39 gjennom Jølster åpnet for ledebilkjøring

NTB Innenriks

Det er en ventetid opp mot 15 minutter på E39, melder Vegtrafikksentralen.

Veien går mellom Moskog i Førde til Grimsbøen i Jølster. Strekningen var nattestengt natt til fredag.

E39 går fra Førde langs Jølstra og nordsiden av Jølstravatnet til Sandane i Gloppen.

Etter det kraftige regnværet tirsdag gikk det til sammen fem ras i Jølster. På E39 gikk det fire ras på en strekning på 3 kilometer.

På fylkesvei 451 feide et bredt ras med seg veien ut i vannet. En mann er antatt omkommet etter at raset tok bilen han kjørte. Statens vegvesen opplyser til Firda at det trolig vil ta to til tre uker før denne veien åpnes igjen.

