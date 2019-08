18 personer døde i drukningsulykker i juli

NTB Innenriks

Blant dem som druknet, var det 14 menn, to kvinner og to barn.

– Fellesferie kombinert med hetebølge bidrar til at mange har oppholdt seg ved, i og på vannet. Da ser vi dessverre at det blir flere drukningsulykker, sier Tanja Krangnes, leder for fagfeltet drukning i Redningsselskapet, i en pressemelding.

Sju av drukningsulykkene i juli skjedde i forbindelse med bruk av fritidsbåt. Seks personer falt over bord, mens en mann druknet da han skulle redde en båt som drev fra land. Alle de omkomne var menn i drukningsulykkene fra båt.

Fire personer døde i forbindelse med bading. Det er langt færre enn i juli i fjor, da hele 14 av 17 druknet under bading.

Så langt har 55 mennesker druknet i Norge i år. På samme tid i fjor hadde 69 mennesker omkommet i drukningsulykker.

90 prosent av personene som har druknet, er menn. Tenåringsgutter, unge menn og voksne menn over 40 år er mest utsatt.

Hittil i år har det skjedd flest drukningsulykker i Rogaland, hvor elleve personer har omkommet av drukning. Etter Rogaland følger Hordaland med seks omkomne og Vest-Agder og Trøndelag med fem drukningsdødsfall hver.

Det har vært drukningsdødsfall i samtlige fylker så langt i år.

(©NTB)