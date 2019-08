Politiet åpnet fylkesvei i Jølster – like etter ble bil truffet av ras

NTB Innenriks

Fylkesveien var først stengt i samråd mellom geolog og politi før politiet likevel bestemte seg for å slippe gjennom trafikk. Det bekrefter lensmann Dag Fiske i Sunnfjord overfor kanalen.

Ifølge lensmannen hadde en geolog kjørt veien og gitt tilbakemelding om at den var trygg så langt han kunne vurdere.

– Da laget vi en midlertidig åpning for folk som ikke hørte til på Vassenden. Det ble åpnet og trafikken gikk derifra. Da skjedde ulykken, sier Fiske.

Han sier at politiet må gå gjennom det som skjedde, siden det like etter åpningen av veien skjedde en tragisk ulykke, men at det må tas med i vurderingen at situasjonen tirsdag var svært uoversiktlig.

Én mann i 50-årene er antatt omkommet etter at en bil ble tatt av jordskredet over fylkesvei 451 ved Årnes i Jølster. Politiet har gjort søk både fra luften og fra båt etter mannen. Det skal også gjøres undervannssøk.

(©NTB)