Kommunikasjon var hovedproblemet i Jølster

Torsdag kveld holdt politiet, rådmann Ellen Jensen og ordfører Oddmund Klakegg pressekonferanse i Førde, med statsminister Erna Solberg til stede.

Alle fortalte om svært krevende arbeidsforhold i Jølster og Førde tirsdag. Om helikoptre og redningspersonell som ikke kom inn i området på grunn av været. Og om fortvilte beboere som ringte ned politiet og etterlyste sine kjære fordi de ikke kom gjennom mobilnettet.

– All kommunikasjon foregikk via nødnettet. Vi hadde ingen kommunikasjon med brannvesenet i Vassenden, sa rådmann Ellen Jensen.

Også lensmannen bekreftet at kommunikasjonen var hovedproblemet.

– Vi brukte mye tid og ressurser på å kartlegge hvor folk var, sa lensmann Dag Fiske.

Statsministeren var også til stede og fikk høre om det krevende arbeidet. Til NTB sier hun at situasjonen må ha vært dramatisk.

Hun roste innsatsen som ble lagt ned, men erkjenner at det må jobbes med nye risiko- og sårbarhetsanalyser for fremtiden ettersom været blir mer intenst.

– Vi må være klar over at ingen kan garantere at strømnettet ikke ryker i dette landet når man får sånt ekstremvær. Vi har tider når strømnettet er nede etter lynnedslag eller orkaner. Det er ikke mulig å si at alle disse tjenestene skal være oppe. Derfor er det så viktig at vi nå har et mer robust nødnett som har fungert.

