Søket i Jølstravatnet fortsetter torsdag

– Vi har fått rekvirert en fjernstyrt undervannsfarkost (ROV) fra Bergen som vil komme og bistå oss i morgen. Forhåpentligvis vil søket starte rundt klokken 12, sier innsatsleder Synnøve Domben til NTB.

Politiet foretok onsdag søk fra luften etter mannen i 50-årene som er meldt savnet, etter at en bil ble tatt av jordskredet over fylkesvei 451 ved Årnes i Jølster tirsdag. De opplyser onsdag ettermiddag at de leter etter en antatt omkommet person.

– En mann i 50-årene er meldt savnet, og det er grunn til å tro at han kjørte bilen som ble tatt av skredet. Politiet er i kontakt med og følger opp mannens nærmeste pårørende, heter det i en pressemelding.

Det ble gjort overflatesøk i området med helikopter og båt etter at raset gikk tirsdag, uten resultat.

