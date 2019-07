Fritidsbåt i brann på Tjøme hadde 2.000 liter diesel om bord

NTB Innenriks

Båten hadde ni personer om bord. Disse ringte selv politiet og varslet om brannen ved 22.30-tiden mandag. Båten lå sentralt plassert ved Havna hotell på Tjøme da brannen brøt ut. Båten ble slept ut fra havna for å hindre at brannen spredte seg til andre båter.

– Brannvesenet fikk etter hvert kontroll på flammene, men brannen blusset opp igjen flere ganger i løpet av natten, sier oppdragsleder Jan Tore Gregersen i Sørøst politidistrikt til NTB.

2000 liter diesel

Da brannen oppsto var det trolig nærmere 2.000 liter diesel fordelt på to tanker om bord, opplyser Vestfold interkommunale brannvesen.

Det tok rundt ni timer fra brannen oppsto til den var slukket ved 7.30-tiden tirsdag. Ingen av de ni som befant seg om bord, ble skadd i brannen. Båten er totalskadd, opplyser politiet.

– På et tidspunkt gikk det hull på dieseltanken. Vi vurderte da at det var bedre at dieselen og båten brant enn at dieselen gikk i vannet. Da brannen var slukket, ble havaristen sikret med lenser, sier brannmester Trond M. Abrahamsen.

Full fyr på et blunk

– Det er vanvittig bra at det gikk så bra med alle om bord, og den kloke beslutningen som noen tok om å kutte fortøyningene og dytte båten ut, sier han.

Han sier de ni om bord satt på dekk da de kjente lukt og at båten sto i full fyr på et blunk. De kom seg heldigvis på land, og det var noen med vannscootere som fikk dyttet den store fritidsbåten vekk fra brygga.

– Alle de involverte fortjener skryt for måten situasjonen ble håndtert på når brannen var et faktum, sier brannmesteren.

Skal heve båten

Årsaken til brannen er ikke kjent. Når båten er blitt kald, vil politiet undersøke den i samarbeid med brannvesenet.

– Vi har i 18-tiden byttet lenser, samt lagt ut flere nye. Totalt er det nå drøyt 100 meter med absorberende lenser rundt båten. Lensene som ble tatt opp hadde trukket til seg mye diesel. Disse er lagt i egnet sekk på skjæret der båten ligger, opplyser underbrannmester Kenneth Olsen tirsdag kveld.

Vestfold interkommunale brannvesen opplyser at båtens forsikringsselskap planlegger å heve båten og få den over på lekter så snart som mulig. Det er et entreprenørselskap fra Østfold som skal gjennomføre hevingen, som mest sannsynlig vil begynne onsdag.

