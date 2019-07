Øker fergekapasiteten i natt etter jordrasene i Jølster og Førde

NTB Innenriks

– Det blir kjørt ekstra nattferger på strekningen mellom Hella og Dragsvik. Ellers jobber vi med å sette inn ekstra mannskap og materiell på andre fergeoverganger, sier avdelingsdirektør Svenn Egil Finden i Statens vegvesen i Sogn og Fjordane til NTB ved 22.30-tiden.

Siden det fremdeles er dårlig vær i området, vil det ikke bli gjort noe mer opprydningsarbeid natt til onsdag.

– Det er fremdeles stor fare for at det vil gå flere ras, sier avdelingsdirektøren, som oppfordrer folk til å følge med på trafikkmeldingene for å få en oversikt over stengte veistrekninger.

Ved 22.30-tiden er totalt sju veistrekninger i Sogn og Fjordane stengt, inkludert hovedfartsåren E39 mellom Førde og Skei. I Hordaland er fylkesvei 569 stengt.

Statens vegvesen må bruke natten og morgendagen for å få en oversikt over skadeomfanget etter alle rasene tirsdag.

– Det vil tidligst komme utover dagen onsdag fordi det er meldt store nedbørsmengder i natt også, sier avdelingsdirektøren.

(©NTB)