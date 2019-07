NTB Innenriks

– Politiet foretar en ny vurdering sammen med Romsdal alpine redningsgruppe om det er mulig å hente dem ut tirsdag, opplyser politiet klokken 17.22.

De to tsjekkiske klatrerne ble ved 16-tiden lokalisert i Trollveggen etter at det mandag ble satt i gang en leteaksjon etter de to mennene.

