Enorme temperaturfall over hele landet

Flere gamle varmerekorder har falt de siste dagene. De fleste landsdelene opplevde temperaturer godt over 30 grader denne helgen.

20. juni 1970 viste gradestokken 35,6 grader i Nesbyen i Buskerud – den varmeste temperaturen noensinne målt her til lands. Lørdag skjedde det igjen, da den 49 år gamle varmerekorden ble tangert i Laksfors i Nordland.

Blandede følelser

– Det er litt blandede følelser med slike rekorder. På den ene siden er det fascinerende med mye vær og at folk interesserer seg så mye for været, som de har gjort i det siste. Men det er en bismak også med tanke på at jorda blir stadig varmere med høyere makstemperaturer, sier statsmeteorolog Pernille Borander ved Meteorologisk institutt til NTB.

Hun viser til sine europeiske kollegaer som har meldt om daglige varmerekorder på kontinentet i uka som var.

– Det virker nok som slike hetebølger er noe vi vil se stadig mer av i fremtiden. Det blir oftere satt varmerekorder, og det er tegn på at klimaet er i endring, sier Borander.

Kamp mellom varm og kald luft

Natt til mandag ble det registrert tropenatt 35 steder rundt om i landet. Denne uken vil temperaturene imidlertid falle kraftig mange steder.

– Det ligger nå et lavtrykk over Russland som presser inn mye luft fra polare strøk. Nordavinden tar dette med seg til oss, og det vil skape ganske store kontraster temperaturmessig de neste dagene, spesielt i Sør-Norge og Midt-Norge, sier Borander.

I hovedstaden vil temperaturen falle fra 30 grader mandag helt ned til 14 grader på tirsdag.

– På Vestlandet vil temperaturene holde seg i noen dager til, før den kalde luften kommer også dit rundt onsdag. Fra midten av uka vil temperaturene ligge rundt 15 til 18 grader, sier Borander.

De kraftige tordenbygene som feide over Sørlandet og Østlandet søndag kveld, var en smakebit på det som kommer. I Sør-Norge, spesielt på Vestlandet og i Agder, blir det kraftige byger fra og med tirsdag av – med korte, intense regnbyger.

Kalde nordlendinger

Mens nesten hele landet badet i sol og varme denne helgen, var det betraktelig kjøligere i de to nordligste fylkene. I Både Troms og Finnmark ser det ut til at de kalde temperaturene også vil holde seg utover.

Kirkenes har så langt hatt en gjennomsnittstemperatur på 12,1 grader denne måneden. I Tromsø vil temperaturene ligge på mellom 12 til 15 grader de neste dagene.

Etter at temperaturene faller jevnt landet over de neste dagene, vil de imidlertid stige igjen mot slutten av uka.

– Varmen vil komme tilbake igjen i Sør-Norge, Trøndelag og i Nordland. Men ikke Troms og Finnmark, som har en relativt kjølig uke foran seg, sier Borander.

