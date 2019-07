Sju leiligheter totalskadd i Kvinesdal omsorgssenter

NTB Innenriks

Mannskaper fra flere stasjoner er sendt til stedet og arbeider med å hindre spredning til andre bygg. Leilighetsbygget som begynte å brenne ved 17-tida, består altså av sju leiligheter.

– Det er full fyr i flere leiligheter. Ansatte på stedet sier de har kontroll på personene som bor i leilighetene, og at det jobbes med å begrense skadene, sier operasjonsleder John Repstad i Agder politidistrikt til NTB.

Hjelp fra nabokommunene

Ressurser er kalt inn fra Mandal, Kvinesdal, Kvinlog, Lyngdal og Flekkefjord. Bilder fra stedet viser kraftige flammer i leilighetene og massiv røykutvikling.

Politiet i Agder tvitrer rundt 17.45 at bygget er totalskadd, men at det ikke er meldt om personskader. En person er blitt undersøkt for røykskade, men ble funnet uskadd. Politiet meldte om brannen klokka 17.11.

Innsatsleder Geir Ljungqvist sier til Lister24 at alle nærliggende leiligheter er blitt evakuert.

Beboere tas hånd om

Kvinesdal-ordfører Per Sverre Kvinlaug (KrF) sier til NTB at det er opprettet en gruppe som tar hånd om dem som bor i leilighetene, og at det blir ordnet med soveplass.

– Det blir tatt hånd om. Det holder de på med nå, sier han.

Ifølge Kvinlaug er brannen «omfattende».

– Brannvesenet har hendene fulle. De prøver nå å sikre at den ikke sprer seg ytterligere, sier han.

Politiet anbefaler beboere i Kvinesdal sentrum å lukke vinduer og dører på grunn av vinden og den kraftige røykutviklingen.