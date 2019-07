Gratis skolemat utjevner sosiale forskjeller, mener forskere

NTB Innenriks

Undersøkelsen er en del av et prosjekt som ser på i hvilken grad ett sunt skolemåltid om dagen påvirker læringsmiljø, motivasjon og vektutvikling.

– De viktigste funnene er at vi faktisk for første gang viser at et gratis skolemåltid i henhold til de norske kostrådene, virker sosialt utjevnende ved at elever med lavt utdannede foreldre spiser sunnere, sier Frøydis Vik, forsker og prosjektleder ved UIA til NRK.

Rapporten er utarbeidet ved at tre klasser med 10- til 12-åringer i ett år har fått servert et fat med gratis pålegg, brød, frukt og grønt i matpausen. I tillegg til de tre klassene har også en kontrollgruppe spist vanlig matpakke.

– Når vi sammenligner gruppene, virker tiltaket best blant de elevene som har foreldre med et lavt utdanningsnivå. Når de får gratis skolemat, spiser de sunnere enn tilsvarende elever som har med egen matpakke, sier Vik.

Rapporten fant imidlertid ikke at gratis skolemat hadde noen innvirkning på elever med høyt utdannede foreldre.

