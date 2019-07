Fire menn i Nigeria siktet for svindel etter norsk etterforskning

NTB Innenriks

Etterforskningen startet etter at en liten men kjent, ideell organisasjon en anmeldelse til Oslo-politiet. Organisasjonen ble utsatt for svindel og mistet litt over en million norske kroner, skriver avisen.

Svindelen skjedde ved at en ansatt i organisasjonen fikk en epost fra en som utga seg for å være «direktøren». Vedkommende ba den ansatte om å overføre en million kroner til en utenlandsk konto, noe som ble gjort.

Sporene i saken ledet til Nigeria, og i begynnelsen av juli ble fire menn siktet i saken for svindel for 525 millioner nigerianske neira, drøyt 12,7 millioner norske kroner. En av de siktede er pågrepet, mens de tre andre er etterlyst.

Under etterforskningen har politiet i Oslo samarbeidet med Nigerias svar på Økokrim, EFCC. Nigerianerne mener de fire mennene har svindlet til seg 12,7 millioner kroner gjennom 45 bedragerier.

Oslo-politiet mener nettverket har forsøkt å svindle til seg i overkant av 20 millioner kroner i Norge, og at de har lyktes med å svindle til seg i overkant av 6 millioner kroner.

(©NTB)