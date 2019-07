Erna i kampmodus ser fram til å møte velgerne

NTB Innenriks

Til uka sparker Høyre i gang valgkampen for alvor. Fram til kommunevalget mandag 9. september skal partiet banke på 700.000 dører og fortelle velgere om sine hjertesaker.

– Jeg gleder meg. Jeg synes alltid det er hyggelig med valgkamp, å møte folk og få snakke om politikk. Vi har gode sjanser til å vinne tilbake makten i flere byer hvor vi ikke gjorde det så bra sist gang, sier Solberg til NTB.

Det er gjenkjennelige høyresaker som skal vinne velgere: kunnskap og mestring i skolen, forskning og innovasjon, helse og trygghet.

Kickoff i Bergen

Avsparket for Solbergs valgkamp skjer i hjembyen Bergen torsdag 1. august. Der skal hun blant annet døpe avkommet til pingvinen «Erna» på Akvariet, før hun reiser med den første helelektriske fergen fra Opedal til Lavik.

Ap-leder Jonas Gahr Støre begynner i helgen sin sjarmoffensiv i samme landsdel, nærmere bestemt i Stavanger – en by hvor Høyre har sittet med makten siden 1995.

Han mener 24 år er nok og sier at Høyres utstillingsvindu er i ferd med å slå sprekker. Ap-lederen hevder byen har store utfordringer med blant annet høy barnefattigdom. Det avfeier Solberg som vrøvl.

Sprekker både i røde og blå byer

– Statistikken viser at det i så fall er enda større sprekker i de byene hvor Ap styrer, som for eksempel Bergen, som ligger under landsgjennomsnittet i andel barnefattige, sier Solberg.

Statsministeren har sjekket tall fra Bufdir, som viser at andelen barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt i Stavanger var på 8 prosent i 2016.

I forhold var Ap-styrte Bergens andel på 9,6 prosent, mens landsgjennomsnittet var på 10,3 prosent.

Forslag om bompause

Bompengespørsmålet har sprengkraft til å snu opp ned på mye. Stemningen er på kokepunktet i mange kommuner, og etablerte partier utfordres av bilister som har fått nok.

– Jeg tror vi skal ta dette budskapet på alvor. Folk synes at det er blitt altfor dyrt, sier Solberg. Samtidig synes hun det hører med i bildet at økt lønnsvekst gir folk stadig bedre råd.

– Men det er likevel sånn at vi må lytte til dette signalet. Det er grenser for hva man skal betale, sier hun.

Pause

Høyre i Oslo og Bergen har foreslått en tre timers bompause på ettermiddagene, hvor man bare betaler for én passering, skrev VG.

Ordningen vil gjelde alle, men er spesielt myntet på barnefamilier. Solberg sier regjeringen er positiv til forslaget.

– Jeg synes det er et fint initiativ – nettopp for å kunne møte noe av det jeg tror er hovedkritikken. Det har oppstått nye barrierer midt inne i en del bomiljøer, som gjør at det er vanskelig og dyrt å kjøre til fritidsaktiviteter og annet, sier hun.

