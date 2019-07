15-åring mistenkt for mulig knivstikking i Oslo

NTB Innenriks

Politiet i Oslo fikk melding klokken 23 fra AMK om at en person skulle være knivstukket ved Oslo S.

– Fornærmede fikk et stikk i en skulder, et mindre kutt. De opplysningene om at det var snakk om knivstikking, kommer fra fornærmede. Hva slags gjenstand det er snakk om, vet vi ikke, sier operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt til NTB.

Han sier politiet har sikret seg videobilder i forbindelse med hendelsen.

Alderen til den mistenkte gjør at han ikke er satt i arrest.

– Både fornærmede og mistenkte har vært vanskelig å snakke med. De har ikke ønsket å si noe særlig til politiet. Om de har en relasjon til hverandre, er noe vi vil se på videre i etterforskningen, sier Pedersen.

Det var flere vitner til hendelsen, og disse har nå politiet snakket med. Operasjonslederen sier de ikke har gjort noe beslag i saken.

Den fornærmede 18-åringen ble kjørt til legevakta etter hendelsen.

