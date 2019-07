NRK beklager ordbruk og trekker Satiriks-sketsj

NTB Innenriks

Sketsjen som NRK trekker viser en mann som spiller Scrabble mot en ortodoks jøde. Mannen har bokstaver som staver ordet «jødesvin», og kvier seg for å sanke inn poeng for å legge det støtende ordet ned på spillbrettet.

Fram til fredag hadde underholdningsredaktør Charlo Halvorsen i NRK forsvart sketsjen utad.

Men etter et møte torsdag kveld i NRK-ledelsen med etikkredaktør Per Arne Kalbakk, Marienlyst-redaktør Vibeke Fürst Haugen, nevnte Halvorsen og kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen, ble det bestemt at NRK skulle beklage sketsjen, sier Kalbakk til Medier24.

Krenkende

Underholdningsredaktør Charlo Halvorsen skriver i beklagelsen at intensjonen med sketsjen var å vise at man ikke skal bruke slike ord, men at intensjonen åpenbart ikke var tydelig nok, og at man i arbeidet med sketsjen har undervurdert den historiske betydningen i ordet «jødesvin».

– Vi visste selvsagt at ordet var brutalt og krenkende, og i denne konteksten måtte ordet være krenkende for at sketsjen skulle fungere. Men ordet hadde en alvorligere betydning for spesielt det jødiske miljøet i Norge enn hva vi dessverre var klar over. Så vi beklager bruken av ordet, skriver Halvorsen.

NRK har også grunn bestemt seg for å fjerne sketsjen fra sine plattformer.

Halvorsen beklager overfor alle i det jødiske miljøet som har tatt belastningen denne uken.

Trekker ikke PFU-klage

Journalist og forfatter Mona Levin har klaget inn NRK inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU). Hun vil ikke trekke klagen, selv om kanalen har beklaget.

– Det tok altfor lang tid før NRK innrømmet det. De har blitt tvunget til det av allmennheten, sier hun til NTB.

– De er helt i utakt der oppe i NRK. Dette burde ha vært stoppet av en eller annen redaktør lenge før det ble publisert. Komikere skal bryte grenser og strekke dem, men dette var hets og ikke humor, sier hun videre.

400 klager

NRKs klageorgan Kringkastingsrådet har mottatt nær 400 klager etter sketsjen, som ble sendt tirsdag i forrige uke. Det opplyser sekretær Erik Skarrud i Kringkastingsrådet til Medier24.

Klagerne mener sketsjen er antisemittisk og rasistisk, og mange er kritiske til bruken av ordet «jødesvin», ifølge Skarrud, som sier det er ganske sjelden kanalen får opp mot 400 klager på én og samme sak.

Omstridte stunt

NRKs satireprogram NRK Satiriks har flere ganger kommet i søkelyset det siste halvåret for sine sketsjer og stunt. I januar ble komikeren Yousef Hadaoui kastet ut av en Dagsnytt 18-sending, etter at han bannet og avbrøt seg selv og motdebattanter.

I mars publiserte redaksjonen korte utdrag fra Anders Behring Breiviks manifest omskrevet til nynorsk, som slapp gjennom i Resetts kommentarfelt. Fædrelandsvennen og avisen Dagen ble også lurt til å publisere et innlegg med direkte utdrag fra manifestet.

Under klimastreiken foran Stortinget 22. mars lurte Satiriks klimastreikende ungdommer ved at komiker Thomas Teige fra scenen utga seg for å være utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF). Flere ungdommer reagerte på stuntet.

