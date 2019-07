Store skader på skinnegangen etter avsporing på Nordlandsbanen

NTB Innenriks

Avsporingen skjedde like nord for Bjørnstad ved 17.30-tiden. Lokføreren, som var den eneste på godstoget, er uskadd. En rekke godskonteinere ligger veltet ned mot elva Namsen som følge av avsporingen.

40 beboere ble evakuert, og E6 ble stengt fordi en godskonteiner med acetylen veltet da toget sporet av. Acetylen kan eksplodere hvis stoffet antennes av en gnist.

– Brannvesenet jobber på stedet, og man venter på eksperter som skal komme. Det er ulike typer gass og kjemikalier i de veltede konteinerne, opplyste operasjonsleder Håvard Høyem i Trøndelag politidistrikt tidligere torsdag kveld.

Litt over klokken 22 opplyste politiet på Twitter at E6, som går nær jernbanelinjen, var gjenåpnet, og at de evakuerte hadde fått beskjed om at de kunne dra hjem igjen.

Store skader

Ifølge Bane Nor er det omfattende skader på skinnegangen som er revet opp.

– Vi kjenner ikke hele omfanget ennå, men sporet er revet opp og må bygges opp på nytt. Dessverre vil dette ta tid, sier pressevakt Britt-Johanne Wang i Bane Nor til NTB.

Vy opplyser at passasjerene som var på sørgående tog fra Bodø, ble tatt over i busser og drosjer.

– Dette er ingen god dag for Nordlandsbanen. For nattoget sørover setter vi opp en såkalt busspendel mellom Majavatn og Namsskogan. Det blir kjørt sovevogner fra Bodø, men etter ulykkesstedet til Trondheim blir det vanlig passasjertog, sier kommunikasjonssjef Gina Scholz i Vy.

Havarikommisjonen

Fredag morgen starter Statens havarikommisjon arbeidet med tekniske undersøkelser på stedet for å finne årsaken til avsporingen.

– Vi ser på skinnegang og helning på vognen. Temperaturen kan også ha hatt en innvirkning, sier avdelingsdirektør Kurt Olsen ved jernbaneavdelingen i Statens havarikommisjon til Adresseavisen.

Namdalsavisa skriver at skinnegangen i området skal nylig ha blitt utbedret. Åtte-ti konteinere har falt av vognene.

