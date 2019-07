UDI erkjenner at det var feil å tvangsreturnere PKK-medlem til Tyrkia

NTB Innenriks

På dagen ett år etter at hun ble utvist til Tyrkia, innvilger UDI oppholdstillatelse til Gulizar Tasdemir, skriver Aftenposten.

Norske myndigheter trodde ikke på forklaringen om at hun var aktiv i den forbudte kurdiske organisasjonen PKK og sendte henne tilbake til Tyrkia. De mente det ikke stemte at den tyrkiske kvinnen var etterlyst og etterforsket i Tyrkia. Dermed ble Tasdemir pågrepet idet hun landet på flyplassen. Hun sitter fortsatt fengslet og venter på rettssaken.

Aftenposten siterer fra det nye vedtaket til UDI, der de skriver at de la vekt på feilaktige opplysninger og at vedtaket ble fattet på feil grunnlag.

Til VG sier Gulizars norske venn og støttespiller Negar Enayati at Tyrkia neppe vil sende henne tilbake til Norge uten diplomatiske forhandlinger.

– Ifølge hennes tyrkiske advokat, venter en straff på 15–20 års fengsel. Vi får håpe at staten Norge føler et ansvar for å rette feilen som er begått, ved å gjøre det som kan være mulig for å bringe Gulizar tilbake til Norge, sier hennes norske advokat Jan Birkeland til avisen.

