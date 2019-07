Siktet tenåring løslatt i Hellas

NTB Innenriks

Det bekrefter mannens advokat Kim Gerdts overfor NRK.

– Han er svært lettet over å være løslatt og kommer nå hjem med første fly, sier Gerdts til Dagbladet.

Den siktede 18-åringen skal møte i retten i Hellas om et halvt års tid. Han nekter straffskyld.

Gerdts uttalte før rettsmøtet onsdag at de håpet å få endret siktelsen fra drapsforsøk til grov kroppsskade. Det vil gi en mulighet for 18-åringen til å slippe videre fengsling.

– Dette er veldig viktig i henhold til spørsmålet om varetekt og videre prosess, sier Gerdts.

Advokaten vet foreløpig ikke om siktelsen er endret, skriver Budstikka.

18-åringen ble pågrepet av gresk politi etter en voldsepisode på et hotell på øya Ios natt til mandag, mistenkt for å ha skadd kameraten sin med en knust flaske. Gjerningspersonen og fornærmede er begge fra Bærum. De var på tur med den østerrikske reisearrangøren Life is a beach party, som arrangerer russeturer.

