Norsk mann tiltalt for voldtekt av amerikansk kvinne på cruiseskip

NTB Innenriks

Den angivelige voldtekten skal ha skjedd på et cruiseskip i internasjonalt farvann sommeren 2016, skriver Bergens Tidende.

Mannen ble pågrepet da skipet ankom Frankrike, men ble senere løslatt. Fransk politi har etterforsket saken. Forrige uke fikk politiet medhold fra Bergen tingrett i sitt krav om fire ukers varetekt for den nå tiltalte mannen.

En overvåkingsvideo fra skipet regnes som et sentralt bevis i saken.

Mannen er fra Bergen, men har bodd utenlands i mange år. Han nekter straffskyld.

– Min klient har hele tiden stilt seg til disposisjon for politiet både i Frankrike og i Norge. Han er interessert i at denne saken blir oppklart, da han avviser at han har gjort noe straffbart. To ganger har han reist fra landet han bor i tilbake til Bergen for å bistå politiet i saken, sa mannens forsvarer Erik Johan Mjelde til Bergensavisen i forrige uke.

(©NTB)